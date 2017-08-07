نفى طلعت حافظ، أمين لجنة الإعلام في البنوك السعودية، تحديد سعر 350 ريالاً فما فوق للدفع عن طريق البطاقات الائتمانية في المحال التجارية.
وأوضح حافظ، بحسب “سبق”، تعليقاً على اشتراط بعض المحال على الزبائن استخدام بطاقات الفيزا لمشتريات لا تقل عن 350 ريالاً أو الدفع نقداً، أن البنوك ليس لديها أي سلطة على المحال؛ لإجبارها على قبول بطاقات الائتمان أو رفضها أو في التعامل بها.
وأكد أن تعامل المحال التجارية مع بطاقات الائتمان مسألة اختيارية، وعدم قبولها سيكون له انعكاسات سلبية على التاجر، كونها أصبحت عالمية الاعتماد، وبالتالي سيخسر مبيعاته إذا أصرّ على استخدام النقد فقط.
وأشار حافظ إلى أن البنوك تعتبر مسوقة فقط لخدمة بطاقات الائتمان، مبيناً أن التسوية والتحويل لحساب التاجر عند الشراء بها يتمّان بشكل سلس وسريع.
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