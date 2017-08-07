نوهت سفارة المملكة لدى كوريا الجنوبية، إلى أن السلطات الكورية تخضع القادمين إليها من الشرق الأوسط لفحص درجة الحرارة، مبينة أن المسافر الذي تبلغ درجة حرارته 37.5 درجة مئوية فأكثر يتم وضعه في الحجر الصحي لفترة تصل إلى 14 يوماً، حتى يتم التأكد من عدم إصابته بفيروس “كورونا”.
ونبهت السفارة، بحسب صحيفة “الحياة”، الراغبين في السفر إلى كوريا لضرورة التأكد من درجة حرارتهم قبل السفر تفادياً للحجر الصحي، مطالبة السائحين بالحصول على تأمين طبي للحالات الطارئة؛ بسبب ارتفاع تكلفة العلاج في المستشفيات الكورية.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه بعض شركات التأمين تسهيل إجراءات التأمين الدولي، لتوفير تغطية شاملة للمسافرين على الرحلات الدولية من جميع المخاطر المتعلقة بالسفر إلى الخارج، بما فيها الجوانب الصحية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج