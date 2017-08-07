ذكرت مصادر أن محكمة بني مالك التابعة لمحافظة الداير بمنطقة جازان، أنهت قضية خلاف بين زوجين بشأن النفقة وبقية المهر والمنزل المستقل خلال 4 ساعات فقط من رفع الدعوى.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “الوطن”، أن الزوجة تقدمت بدعوى لطلب النفقة وبقية المهر وتوفير سكن مستقل، وفي غضون ساعات صدر حكم يصدق على مطالبها من الزوج، وتنفيذه بصفة قطعية وفقاً لقانون المرافعات الشرعية.
وأشارت إلى أن المحكمة تواصلت مع الزوج عبر الجهات المختصة، فحضر ووقع لدى قاضي التنفيذ إقراراً على نفسه بتنفيذ الحكم.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج