كشف نجل مسؤول التعليم السابق علي معدي (58 عاماً) اللحظات الأخيرة قبل وفاة والده الذي قتل بعدة طعنات على يد زوجته الثانية، وبعض الجوانب من حياته.
وأوضح عادل علي معدي أن والده كان معروفاً بحب الخير ويتمتع بسمعة طيبة بين جيرانه وكان حريصاً على الذهاب إلى المسجد، مضيفاً وفقاً لـ “عكاظ” أن القاتلة هي زوجته الثانية بعد وفاة زوجته الأولى “أم عادل”، والمفارقة أنه قتل في نفس يوم وفاتها وكان دائماً ما يدعو لها بالرحمة.
وأضاف عادل أنه التقى والده الساعة الثالثة فجراً قبل وقوع الجريمة بساعات قليلة، وأن والده ظل في وعيه لمدة ساعتين وتمت حياكة جرح عنقه وأخضع إلى تنفس اصطناعي لكنه توفي النهاية، متهماً المستشفى بالإهمال في إنقاذ حياة والده وأنه سيطالب بالتحقيق.
وبين أن القاتلة بقيت في المنزل بعد ارتكاب الجريمة ولم تحاول الهرب حتى ألقي القبض عليها، مؤكداً أن والده تزوجها في رجب الماضي وكان الزواج موثقاً لدى جهات الاختصاص، نافياً ما تردد عن عدم توثيق زواج والده بزوجته التي قتلته.
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