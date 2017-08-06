وثق محترف نادي الهلال البرازيلي كارلوس إدواردو في مقطع فيديو، اليوم (الأحد) عبر حسابه في “سناب شات”، دعوته إلى أداء الصلاة، عقب حلولها خلال تمرين الفريق.
وأظهر المقطع المصور إدواردو وهو يصور نفسه ويخرج من ملعب التدريب وقت سماع أذان الصلاة، متحدثاً بالعربية لزملائه: “الصلاة يا شباب”.
يشار إلى أن إدارة الهلال كانت قد جددت مؤخرا عقد “إدواردو” عامين إضافيين، ليبقى صانع الألعاب في صفوف الفريق حتى عام 2020.
وفق “أخبار 24”.
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