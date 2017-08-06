أكد وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، أن ما تم تداوله حول تقدمه بطلب إعفائه من منصبه بسبب حالته الصحية غير صحيح جملة وتفصيلا.
ووصف ما تم تداوله حول هذا الشأن بالافتراءات غير الصحيحة، وما يتم الترويج له إشاعات، ولا تمت للحقيقة بصلة، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة.
جاء رد الوزير بعدما تم تداول أنباء عن معاناة وزير التعليم من مشاكل صحية منذ ثلاثة أشهر، وأنه تقدم بطلب إعفائه من منصبه بسبب حالته الصحية، وهو ما نفاه الدكتور أحمد العيسى.
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