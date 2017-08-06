تسعى إدارة نادي الزمالك بشتى الطرق لاعادة لاعبها السابق الدولي المصري محمد عبدالشافي، لاعب النادي الاهلي، وذلك لتعزيز صفوف فريقهم قبل بداية الموسم الرياضي المقبل واكمال مباريات كأس مصر، بعد خسارتهم الدوري المصري لمصلحة الغريم التقليدي الاهلي والخروج من المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.
وكشفت صحيفة كورابيا المصرية أن إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور طلبت من شيفو فسخ عقده من النادي الاهلي لضمه خلال الفترة الحالية للانتقالات، مؤكدة أن إدارة الملكي سترفض رفضاً قاطعاً التخلي عن نجمها المصري الذي أكمل موسمه الثالث مع الاهلي. حسب “النادي”.
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