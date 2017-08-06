وصل عدد من حجاج بيت الله الحرام لهذا العام إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، حيث استقبلهم نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، بالهدايا والتهاني بسلامة الوصول.
وتفقد نائب أمير المنطقة خلال تواجده في المطار، الخدمات المقدمة للحجاج القادمين لأداء الفريضة، وكيفية إنهاء إجراءاتهم من قدومهم حتى مغادرتهم المطار، واطلع على الخطة التشغيلية لموسم الحج والاستعدادات له، في ظل توافد الحجاج تدريجيًا في الأيام القادمة.
كما زار مقر لجنة الحج وتعرف على خدمات مكتب المتابعة والتنسيق، إضافة إلى مؤشرات الأداء ومجمل الإحصائيات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم خلال أعمال الموسم. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المدينة المنورة بدأت في استقبال الحجاج لهذا العام 1438هـ منذ مطلع الشهر الجاري وسط منظومة خدمات متكاملة تقوم عليها الشركات العاملة في المطار، والجهات المعنية بإشراف الإمارة.
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