يختلف الحديث دائما حول تاريخ انتهاء الصلاحية للأطعمة والأغذية، وكثيرا ما تقف أمام ثلاجتك تنظر لتاريخ الصلاحية المدون على العبوة، وتسأل نفسك هل تتناول ذلك الطعام أم لا؟
موقع “هيلث كليفلاند كلينك” تناول الموضوع موضحا أن أكثر من 91 % من المستهلكين تخلصوا من طعامهم بناء على تاريخ الصلاحية المدون، وأنه بشكل عام، فإنه عند تناول الأطعمة القابلة للتلف مثل اللحوم والدواجن والبيض والألبان، لا بد أن يعتد بتاريخ الصلاحية المدون، إلا أن بعض التواريخ لا تعني الصلاحية بقدر أنها تنبه تجار التجزئة، متى تكون تلك المنتجات في أفضل حالاتها.
وحدد الموقع المدة التي يمكنك خلالها تناول الطعام بشكل آمن، في حال حفظها في الثلاجة، فعادة يكون الحليب صالحا للاستهلاك لمدة يومين إلى ثلاثة أيام بعد تاريخ الصلاحية المدون على العبوة، على أن يوضع في المكان الأكثر برودة في الثلاجة، وتكون الزبدة صالحة لمدة 2-3 أسابيع بعد الشراء، البيض آمن لمدة ثلاثة إلى خمسة أسابيع بعد الشراء، على أن يحفظ في الجزء الأكثر برودة، وليس في الباب. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الدجاج الطازج يبقى لمدة يوم إلى يومين بعد الشراء، وكذلك الأسماك، أما الدواجن المطبوخة فتبقى لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام، اللحوم تحفظ لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، الفواكه والخضار المعلبة تبقى صالحة لمدة طويلة، على ألا تتعرض لدرجات حرارة عالية، كما يجب الحذر من تلف أو صدأ العبوة.
وأكد الموقع على أن التجميد يؤثر على ملمس وشكل الطعام، خاصة المجمد لمدة طويلة، وأن على المستهلك استخدام حواسه الشخصية الشم والتذوق واللمس، لاختبار الغذاء، إضافة إلى المنطق السليم، ليكون دليله، منبها على أنه في حال شممت رائحة فاسدة، أو تغير شديد في اللون، فتخلص من الطعام فوراً.
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