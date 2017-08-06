أكدت وزارة الخارجية في بيانٍ لها اليوم (الأحد) على موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية القائم على مبادئ إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي.
وأوضحت الوزارة على لسان مصدر مسؤول بالوزارة أن ما نسبته بعض وسائل الإعلام لوزير الخارجية عادل الجبير حول القضية السورية غير دقيق.
وشدّدت على موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبلٍ جديدٍ لسوريا لا مكان فيه لبشار الأسد. وفق “أخبار 24”.
كما أكدت على دعم المملكة للهيئة التنسيقية العليا للمفاوضات، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف المعارضة.
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