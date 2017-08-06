سعد بن سليمان الفريخ

أ.هنادي العتيبي

سعد بن سليمان الفريخ

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“الخارجية”: موقف المملكة من الأزمة السورية ثابت وما نُسب للوزير عادل الجبير “غير دقيق”