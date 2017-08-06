كشف مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم أن المحاضِرة اللبنانية منى بعلبكي، ما زالت على رأس العمل، وهي في بلدها لقضاء إجازتها السنوية، وأن هناك لجنة تحقق حاليا لكشف جميع ملابسات ما أثير مؤخرا حول اتهامها في قضايا في بلادها.
وأوضح العصيمي أن اللجنة شُكلت بتوجيه من وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، حيث كلف رئيس جامعة الحدود الشمالية اختيار أعضائها، والتقصي والتحقق من عقد المحاضِرة وكل ما يشاع عنها، سواء في الإعلام الداخلي أو في بلدها لبنان، وذلك عن طريق التواصل مع سفارة خادم الحرمين الشريفين والملحق الثقافي السعودي في بيروت. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الوزارة لن تتخذ أي إجراء حتى ظهور نتيجة التحقيقات، خاصة أن الأمر أثير في بلدها، وما يتعلق بقضيتها هناك، مشيرا إلى أن نتائج التحقيقات ستنتهي خلال هذا الأسبوع، ولن تتردد الوزارة في اتخاذ القرار المناسب بشأنها إذا ثبت أي شيء، وهذا هو دور الوزارة، حيث إن المحاضِرة بعلبكي ما زالت على رأس العمل وهي في إجازة في بلدها حاليًا.
وأشار، في مداخلة على قناة “العربية” اليوم (الأحد)، إلى أن التعاقد مع غير السعوديين يتم عن طريق لجان، إضافة إلى أن شهادات المتعاقدين تتم مراجعتها وتصديقها في بلادها، كما أن الجامعة هنا تتابعهم وتقيم أداءهم، وإذا جدّ ما يتناقض مع نظام الجامعات، فإنها تبادر بإنهاء تعاقدهم.
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