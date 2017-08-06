أطاحت الأجهزة الأمنية بشخص من الجنسية الصومالية متورط في عمليات تزييف العملة السعودية والوثائق الرسمية، ويتخذ من شقة بأحد أحياء وسط الرياض مقراً له.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة إنه توفرت معلومات للأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم، وبعد التحقق منها من خلال رصد المتهم على مدار الساعة، تمت الإطاحة به في كمين محكم.
وأضاف أنه عُثر بداخل الشقة على معمل متكامل للتزييف والتزوير، كما ضُبط بحوزة المتهم العديد من الأوراق النقدية المزيَّفة من عدة فئات، وأوراق نقدية أخرى جاهزة للقص والتصريف، بالإضافة لعدد 22 إقامة مزيفة، و27 كرت إقامة جاهز للتزييف، وثلاث بطاقات “إقامة نازحين” مزيفة، وأربعة جوازات سفر مزورة. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن المتهم أقرَّ خلال التحقيقات الأولية معه بما نُسب إليه، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على المتهم وتسليمه لإدارة التحريات والبحث الجنائي، وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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