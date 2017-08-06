عرض لاعب نادي الاتحاد السابق اللاعب حسين مبروك كليته للبيع؛ لمحاولة توفير مصاريف أسرته، بعد تعرضه لضائقة مالية صعبة وتراكم الديون عليه، فضلاً عن أنه يشكو ضيق العيش وعدم توافر دخل ثابت لأسرته.
ولعب مبروك على مدار 15 عاماً للاتحاد في مركز المدافع، وكان أحد نجوم الجيل الذهبي للفريق وحقق معه العديد من الإنجازات.
وناشد عددٌ كبير من الرياضيين والإعلاميين، بحسب “عكاظ”، مسؤولي الرياضة بالمملكة، لدعم هؤلاء اللاعبين، الذين خدموا الرياضة السعودية، وتوفير ملاذ آمن لهم ولأسرهم.
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