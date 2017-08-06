أعلنت اللجنة المركزية لقبول الطلبة بقيادة القوات البرية الملكية السعودية، عن فتح باب القبول الإلكتروني في وحدات المظلين والقوات الخاصة، بدءاً من اليوم 14 / 11 / 1438هـ حتى يوم الخميس 19 / 11 / 1438هـ.
وأوضحت اللجنة أن التقديم يكون إلكترونياً على الرابط:https://www.afca.gov.sa ، وكذلك عن طريق مكاتب التجنيد مباشرةً.
واشترطت أن يكون المتقدم من حملة شهادات الجامعية أو الكليات المتوسطة أو الكليات الصحية أو كلية الاتصالات أو الثانوية العامة، وأن يكون سعودي الأصل والمنشأ.
كما اشترطت ألا يقل عمر المقتدم عن 18 سنة، ولا يزيد عن 26 سنة لحملة الثانوية العامة ولا يزيد العمل عن 30 سنة لحملة الشهادات الجامعية والكليات، ولا يقل طول عن 165 سم، وأن يكون من ذوي اللياقة البدنية العالية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه سيتم تعيين المقبولين برتب كلٍّ حسب مؤهلة العلمي، بالإضافة إلى مزايا مالية أخرى، داعيةً لزيارة بوابتها الإلكترونية ، للاطلاع على تفاصيل الشروط والوثائق المطلوبة ومواعيد التقديم.
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