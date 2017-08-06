كشفت مصادر مطلعة عن انفجار مصنع للألغام والعبوات الناسفة تابع لمليشيات الحوثي أقامته وسط الأحياء السكنية في مدينة زمار وسط اليمن، ما أسفر عن مقتل 6 عناصر حوثية بينهم قيادي وإصابة آخرين.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”العربية” أن الانفجار وقع أثناء قيام عناصر الميليشيا مع قادتهم بتركيب الألغام وسط الحي السكني، مشيرة إلى أن الانفجار نجم عن خطأ في التعامل مع المواد المتفجرة.
وأشارت إلى أن الميلشيا أقامت في اليمن بدعم إيراني عشرات المصانع الصغيرة لصناعة الألغام والعبوات الناسفة، خاصة الألغام البحرية التي تستهدف الملاحة الدولية، مشيرة إلى أنها زرعت وفقا لتقارير حقوقية نحو نصف مليون لغم بالمحافظات.
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