أحبط جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض عملية تهريب كمية من مادة الهيروين المخدر بلغ وزنها (633) جراما، حيث لجأ المهرب لإخفائها داخل أحشائه.
وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي،محمد العقيل، في بيانٍ اليوم (الأحد) أنه عند وصول ركاب إحدى الرحلات لإنهاء إجراءاتهم الجمركية تم الاشتباه بأحد الركاب.
وأضاف أنه بإخضاعه للتفتيش الذاتي، وذلك بعرضه على جهاز الكشف بالأشعة “فحص الأحشاء” عُثر بداخل أحشائه على (80) كبسولة بداخلها مادة الهيروين المخدر بلغ وزنها (633) جراما، فيما اتُخذت حيالها الإجراءات اللازمة .
وفق “أخبار 24”.
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