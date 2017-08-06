كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن تعبئة خزان وقود السيارة بشكل كامل، لا تشكل خطورة.
وأوضحت في تفسيرها للأمر أن اللائحة الفنية السعودية SASO GSO 42 تشترط أن يكون الخزان مصمماً بحيث يوجد به حيز فارغ بمعدل 2.5% من سعته، لذا لا يمكن تعبئة خزان وقود السيارة بكامل سعته “فعليا”ً.
وأكدت الهيئة أن تعبئة الخزان بالحد المسموح به في المواصفات القياسية لا تشكل خطراً، وذلك لأن خزانات الوقود مصممة بشكل يضمن تحملها لأقصى درجات الحرارة والضغط في الظروف العادية.
كما أنها مزودة بصمامات لتخفيف الضغط لتصريف أبخرة الوقود من أجل إيجاد حالة من التوازن داخل الخزانات.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج