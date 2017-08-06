عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة مواطنا حنث بالقسم العسكري، وأُدين بالانضمام لتنظيم “داعش” وتزعم خلية إرهابية تخطط لاستهداف مطار عرعر بعمليات إرهابية، واغتيال مسؤولين وضباط في المملكة، بالسجن 20 عاما والمنع من السفر مدة مماثلة.
وأوضح ناظر القضية أن المدعى عليه أُدين بالانضمام لتنظيم داعش في سوريا والعراق وتدرب في معسكراته، كما تولى قيادة مجموعة مسلحة تابعة للتنظيم والمشاركة في عملياته العسكرية.
وأضاف أن المدان تزعم خلية إرهابية داخل المملكة تهدف إلى القيام بعمليات إرهابية في مطار عرعر واستهداف السفارات الأجنبية في المملكة والمسئولين والضباط وتدريب عدد من العناصر الإرهابية على الاقتحام واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة وحنثه بالقسم العسكري عند التحاقه بالسلك العسكري. وفق “أخبار 24”.
وأبان ناظر القضية أن المدعى عليه قام بتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر برنامج التليجرام مع أحد المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي لتسهيل خروجه إلى سوريا، وحيازته في جهازه الجوال الذي تمت مصادرته صورا لشعارات وزعيم تنظيم داعش الإرهابي.
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