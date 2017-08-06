أكدت مصادر أن المطلوبين الأمنيين رمزي آل جمال وعلي آل زايد، من قائمة الـ23 سلما نفسيهما اليوم للسلطات الأمنية وذلك بعد أسبوعين من تسليم المطلوب الأمني محمد عيسى صالح آل لباد نفسه في إمارة المنطقة الشرقية استجابة لدعوة أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف إلى كل من لديه نية من المطلوبين بتسليم نفسه بأن المجال متاح لمن أراد تسوية قضيته.
وكشفت المصادر وفقا لموقع “عين اليوم” أن آل زايد وآل جمال بادرا صباح اليوم بتسليم نفسيهما ليتبقى من “قائمة الـ23” ثلاثة مطلوبين، هم سلمان علي سلمان آل فرج، فاضل حسن عبدالله الصفواني، محمد حسن أحمد آل زايد.
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مطلوبان أمنيان من قائمة الـ23 يسلمان نفسيهما للجهات الأمنية
مطلوبان أمنيان من قائمة الـ23 يسلمان نفسيهما للجهات الأمنية
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي :
أكدت مصادر أن المطلوبين الأمنيين رمزي آل جمال وعلي آل زايد، من قائمة الـ23 سلما نفسيهما اليوم للسلطات الأمنية وذلك بعد أسبوعين من تسليم المطلوب الأمني محمد عيسى صالح آل لباد نفسه في إمارة المنطقة الشرقية استجابة لدعوة أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف إلى كل من لديه نية من المطلوبين بتسليم نفسه بأن المجال متاح لمن أراد تسوية قضيته.
أكدت مصادر أن المطلوبين الأمنيين رمزي آل جمال وعلي آل زايد، من قائمة الـ23 سلما نفسيهما اليوم للسلطات الأمنية وذلك بعد أسبوعين من تسليم المطلوب الأمني محمد عيسى صالح آل لباد نفسه في إمارة المنطقة الشرقية استجابة لدعوة أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف إلى كل من لديه نية من المطلوبين بتسليم نفسه بأن المجال متاح لمن أراد تسوية قضيته.
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