في مشهد تعالت فيه دعوات الحضور وسط حضور الجهات الأمنية واستعداداتها للتنفيذ، تنازل مواطن عن قاتل ابنه بساحة القصاص بمدينة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، بعد أن أكملت الأجهزة الأمنية استعداداتها لتنفيذ حكم القتل.
وأعلن المواطن ويدعى “ثواب بن عبدالله السبيعي” تنازله وعفوه عن القاتل “شبيب بن فيصل”، وسط تعالي هتاف الحاضرين ودعواتهم للمواطن لعفوه عن الجاني.
وأظهر مقطع فيديو متداول جانباً من التجهيزات بساحة القصاص، وانفعال الحاضرين لحظة معرفتهم بإعلان العفو.
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