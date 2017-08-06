حذَّر الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله بن محمد الشريف مجدداً، من الممارسات والإيحاءات الداعية إلى تعاطي المخدرات، ومن بينها رقصة “الداب”.
وأكد الشريف، وفقا لـ”سبق”، أن تقليد تلك الحركة يخالف تعليمات ومعايير اللجنة، متوعداً مَن يقوم بها باتخاذ الإجراءات النظامية كافة ضده، سواءٌ من المشاهير أو غيرهم.
وأوضح أن تلك الحركة أطلقها تجار المخدرات ومدمنوها في السبعينيات لترويجها، وأن اللجنة حذّرت العام الماضي من خطر تقليدها على فئة النشء، مستنكرةً تقليد المشاهير واللاعبين لتلك الحركة.
يشار إلى أن اللجنة أطلقت تحذيراً قبل أيام لفنان سعودي شهير، لأدائه رقصة “الداب” في إحدى حفلاته، قبل أن يُتداول فيديو آخر يظهر الفنان نفسه يؤدى ذات الرقصة في حفلة له حديثاً.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج