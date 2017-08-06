تحلق أولى رحلات شركات طيران “أديل” لنقل الركاب بالمملكة في اليوم الوطني الموافق 23 سبتمبر المقبل، عبر 8 طائرات للمطارات الداخلية للمملكة.
وقال مساعد مدير عام الخطوط السعودية للعلاقات العامة المهندس عبدالرحمن الطيب، وفقاً لـ”عكاظ”، إن أسعار التذاكر ستكون منافسة لجميع شركات الطيران العاملة في الرحلات الداخلية لتقديم خدمات متميزة.
وأشار إلى وجود زيادة في أعداد الطائرات لتصبح 30 طائرة في عام 2020، وأكثر من 54 طائرة في عام 2030.
وكشف الطيب عن تعيين 100 طيار بعد ستة أشهر، إضافة إلى 100 طيار تم تعيينهم خلال العام الجاري.
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