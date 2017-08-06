أفادت صحيفة أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” تنظر عدة شكاوى واتهامات بالفساد موجهة لقيادات مجلس الضمان الصحي من قِبل مجموعة من الموظفين، حول توظيف أقاربهم وتعيين بعض القيادات بوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم.
ووفقا لصحيفة “عكاظ”، فإن “نزاهة” ستنظر تلك الشكاوى بعد دراستها، ومن بين الشكاوى تولي سائق في قسم الحركة منصباً كبيراً بمرتب خيالي، رغم عدم حمله شهادة تؤهله لذلك، كذلك عدم تطابق مؤهلات عدد من القيادات مع طبيعة العمل.
وتضمنت الشكاوى قائمة بأسماء الأقارب الموظفين والمناصب الإدارية التي يتولونها، فيما طالب الموظفون أصحاب تلك الشكاوى بالتحقق من رواتب قيادات المجلس التي تحوَّل على أجزاء إلى حساباتهم البنكية.
ولفت الموظفون إلى عدم وجود سلم رواتب واضح للموظفين، قائلين إنها تُخصص وفقاً للعلاقات والقرابة.
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