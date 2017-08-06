يمر عدد كبير من اللاعبين السابقين الذين أمتعونا خلال عقود من الزمن في جميع الألعاب بظروف معيشية صعبة ساهمت في وضع بعض هؤلاء اللاعبين تحت وطأة الديون المالية المتراكمة حتى أن البعض منهم يعاني من صعوبة الحصول على قوت يومه.
ومن أبرز هؤلاء اللاعبين الذين سجلوا على مدار سنوات تواجدهم في الملاعب حضورا جيدا وكانوا مثالا للأخلاق الرياضية المدافع السابق حسين مبروك الذي كان أحد نجوم الجيل الذهبي لفريق الاتحاد على مدار 15 سنة ساهم مع فريقه في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات، وها هو اليوم يشتكي من جفوة الزمن لاسيما بعدما تكالبت عليه الظروف والديون من كل حدب وصوب، مما جعله يفكر جديا في بيع كليته من أجل إيجاد ملاذ معيشي آمن له ولأسرته. وفق “عكاظ”.
المجتمع الرياضي ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي تناقل الوضع العام الذي يعيشه حسين مبروك متعاطفا معه تقديرا لمسيرته الرياضية التي كان خلالها لاعبا خلوقا ومحبوبا من الجميع.
وناشد عدد كبير من الزملاء الإعلاميين وزملائه اللاعبين مسؤولي الرياضة السعودية بالوقوف معه وسداد ديونه وتأمين وضع معيشي جيد له ولأسرته.
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