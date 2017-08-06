قالت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين إنه ستتم خلال موسم حج هذا العام الاستفادة من كامل الطاقة التشغيلية لمشروع التوسعة الثالثة (توسعة الملك عبدالله)، لتوفير الرحابة وتسهيل قيام ضيوف الرحمن بعباداتهم بكل يسر وطمأنينة.
وأوضح وكيل الرئاسة لشؤون الإعلام محمد المالكي أن الرئاسة مستعدة لتلافي الآثار المتوقعة لبعض المشاريع على راحة الحجاج وأداء مناسكهم، وذلك من خلال منظومة الخدمات والكوادر البشرية الضخمة التي تسخرها، فضلاً عن تعاضد الجهات الأمنية لتسهيل عملية الدخول والخروج ووضع المشايات والحواجز البلاستيكية بنظام محكم يساعد على توفير سبل الراحة ليؤدي ضيوف الرحمن من حجاج وعمار وزوار عباداتهم بكل يسر وسهولة.
وأشار إلى أن الرئاسة تقوم بكل طاقاتها وإداراتها ومنسوبيها لهذه المهمة العظيمة ومنظومتها كافة، خصوصاً المجالات العلمية والتوجيهية مستخدمة كل إمكاناتها الهائلة والمهيبة على مدار العام بتجهيز وتهيئة الحرمين الشريفين استعداداً لهذا الموسم العظيم وفي كل مجالات الخدمة، حسب “الحياة”.
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