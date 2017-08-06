انطلق اسم “مهرجان الخرج للتمور” عام 1428 في مدينة المليوني نخلة ، قرابة عقد من الزمان ، فماذا حدث طيلة هذا العقد ؟ وإلى أين وصل ؟ ومن كان خلف نجاحه او اخفاقه ؟ ووقفات مع أهم محطاته في تقرير متواضع مع هذا الحدث العظيم .
الامير عبدالرحمن بن ناصر متجولاً بالمهرجان الثالث
بداية متواضعة
بدأ مهرجان التمور بهذا الاسم كاقتراح للغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الخرج عندما كان الشيخ إبراهيم بن محمد الحديثي رئيسا لها ، وعقب اقتراح من اللجنة الزراعية بالغرفة ، ونفذ بشكل بسيط أقرب ما يكون لمعرض لمصانع التمور ، الا أن الفكرة انتقلت لبلدية المحافظة والتي كان رئيسها حينها المهندس ابراهيم بن سعيد ابو راس ووجدت صدى وقبولا لسمو محافظ الخرج صاحب السمو الملكي الامير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز ، ونفذ بشكل متوسط لم يصل للطموح .
برج الخرج أحتضن العديد من المهرجانات
البلدية أفضل المنفذين
شهدت بلدية الخرج طيلة العقد الماضي تميزا ونجاحا نسبيا مقارنة بغيرها من الجهات التي حاولت حمل المهمة مثل الغرفة التجارية ومديرية الزراعة ولجنة النتمية السياحية ، لكن بنظرة سريعة وبعمل مقارنات بسيطة يتأكد الجميع أنه لن تستكمل المهرجان نجاحه الا بالبلدية ، فهي المنظمة والغنية ومالكة الامكانيات وصاحبة العلاقات والنفوذ ، فمن اراد النجاح من غيرها يجب الا يتناساها .
مهرجان التمور الرابع أقيم بسوق الخضار وسط المدينة
مهرجان على “ويش”
اسم المهرجان الذي نجح في مناطق اخرى ، قد لا يستحق ان يطلق على مهرجانات تمور الخرج السابقة ، فهناك فرق بين المعرض وبين المهرجان ، وبين خدمة ملاك التمور والمستهلكين وبين خدمة المنظمين وسيفياتهم ، إذ ليست الصناديق والكراتين القليلة المتناثرة هنا وهناك هي الفيصل ، وماركة النجاح ، وانظر الى الجوار لتعرف حجم الفرق .
الغرفة التجارية احد ابرز الداعمين للمهرجانات
مسؤولين كثر سجلوا أسماءهم
كان لسمو محافظ الخرج الامير عبدالرحمن بن ناصر الحضور الاكبر في نسبة نجاح المهرجانات رغم عدم الوصول لدرجة الرضى ، ومن خلفه من المحافظين مثل مساعد السالم او شبيلي ال مجدوع كان الامر اشبه بتحدي كبير ، وكذلك على مستوى ثلاث رؤساء للبلدية : ابراهيم ابو راس ومحمد الخريف واحمد البكيري اختلف حجم العمل والطموح والهدف واشتركوا بعدم تحقيق الهدف الاسمى ، وبتواجد اسماء كبيرة بغرفة الخرج : كابراهيم الحديثي او رشيد الخرجي او شويمي الكتاب ، او كمديرية للزراعة مثل : ابراهيم الداعج او عبدالله السعيس ، والكثير من الاسماء مع حفظ الالقاب .
سمو محافظ الخرج السابق مفتتحا أحد المهرجانات السابقة
مواقع كثيرة بين المميز والفاشل
شهد سوق او مهرجان التمور على مدى عقد من الزمان مواقع كثيرة تنوعت من حيث الاقبال والاهمال وبين التميز والفشل وبين الانفتاح والانغلاق كان منها : برج المياه لخمس مواسم ، سواء داخل خيمة او في العراء او تحت عريش من “السعف” كما أقيم في سوق الخضار الجديد لموسمين كما أقيم في قاعة معارض ، كان اخرها في قاعة العواد للمعارض ، رغم توفر اماكن افضل لكن منعت دونها اسباب واسباب .
المهرجان الاخير شهد تواجد خليجي للمتسوقين
الخلاص والصفري والشيشي والنبوت أهم الاصناف
ما يطلبه الخرجاويون
قد يكون من اقام المهرجانات السابقة تناسى ان يسأل اهل الشأن وهم الاهالي عماذا يريدون من مهرجان التمور ، وملخص طلباتهم بسيط جدا :
مكان واسع يهدفون اليه ، تقف به سيارات المزارعين او البائعين بشكل منظم ، ويريدون ان يجدوا اجود انواع تمور مدينتهم التي تباع في الخارج ولا يتبقى الا الفتات ، يريد الشباب السعودي ان يجد فرصة للبيع والتجارة في المهرجان ، دون مزاحمة المقيم الذي امتهن واحترف هذا العمل ، كما يريدون توفر الخدمات الاخرى من التحميل والتغليف والشحن والتبريد وغيرها .
لماذا توقف المهرجان هذا العام
نختم بتساؤلات تحتاج لاجابة ، لنعرف واقع مهرجان تمور الخرج :
لماذا فشل اخر مهرجان ؟
ومن كان خلف ذلك مباشرا او غير مباشر ؟
أين وعود العام الماضي لمهرجان اكبر ؟
لماذا اختفت لجنة التنمية السياحية عن المشهد ؟
هل كان هناك دور لشخصيات بارزة في نجاح او فشل المهرجان ؟
لماذا لم تبادر البلدية لاقامة المهرجان ؟
لماذا لم تجهز سوقي شرق وغرب المحافظة ؟
كل هذه الاسئلة يعرف الجميع اجابتها ، لكن طرحناها للنظر في الخلل .
مسرحية لفناني المملكة ضمن المهرجان الاخير
مهرجان قادم أم نوم عميق
نتمنى أن يكون هناك مهرجان قادم للتمور يتواءم مع طموحنا وتاريخنا وحجم مدينتنا وانتاجها من التمور وزراعة النخيل ، وان يكون هدف صناع القرار بالخرج من اجلها وليس من اجل اهداف شخصية ، وان تكون الخرج بحق (عاصمة التمور والالبان)
تواجد لرؤساء الدوائر الحكومية في المهرجانات السابقة
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج