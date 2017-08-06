أعادت شرطة الشارقة مقتنيات لمواطن سعودي، بعدما فقدها في مطار الشارقة الدولي، وأبلغ عنها عقب وصوله إلى المملكة.
وأوضح الرائد أحمد السويدي، رئيس مركز شرطة المطار بالإنابة، أنه قد ورد بلاغ من مواطن سعودي يفيد بفقدانه مقتنياته الشخصية بالمطار، بعد مغادرته الشارقة، وذلك عبر نظام الشكاوى والآراء بوزارة الداخلية الإماراتية.
وأشار إلى أن الشرطة اتصلت بالمواطن على الفور، وأخبرته بالعثور على مقتنياته الخاصة، وتم إرسالها إليه.
بدوره، أشاد المواطن عمر عبدالعزيز المجماج في مقطع فيديو بجهود شرطة الشارقة، وسرعة استجابتها لبلاغه، وإيصالها مقتنياته إلى محل سكنه في المملكة.
وفق “أخبار 24”.
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