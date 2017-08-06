أظهرت صور المواطن علي معدي (56 عاماً) الرئيس السابق لقسم تعليم الكبار بمحايل عسير، والذي قتلته زوجته اليمنية طعناً فجر أمس (السبت)، في منزله بحي الضرس شرقي محافظة محايل عسير.
وتعود الصور الملتقطة لمعدي لشهر شوال من عام 1435 هـ، في حفل التكريم الذي أقامته له إدارة التعليم بمحايل، بمناسبة تقاعده بعد 37 عاماً قضاها في الحقل التعليمي.
يذكر أن المجني عليه كشف قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى محايل عسير، أن زوجته هي من قتلته، لتلقي شرطة عسير القبض عليها في وقت لاحق وتضبط أداة الجريمة.
وفق “أخبار 24”.
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