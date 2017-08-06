رصد مواطن من خلال مقطع فيديو تدني مستوى النظافة وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، بإحدى عربات “الفود ترك”، التي تديرها عمالة وافدة بمحافظة الخرج في منطقة الرياض.
وبيَّن المقطع عدم أهلية المكان الذي تتم فيه عمليات الطبخ بجانب العربة، حيث وثَّق المواطن غرفة صغيرة يتم فيها تخزين الزيوت وطهي الأطعمة.
وحاول المواطن من خلال المقطع إيصال رسالة تحذيرية بضرورة التأكد من نظافة المكان وسلامة الاشتراطات الصحية قبل شراء الوجبات السريعة من عربات “الفود ترك”.
وفق “أخبار 24”.
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