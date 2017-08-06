توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الأحد، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.
وأوضحت أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض، تمتد إلى منطقة نجران.
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