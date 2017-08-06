سعد بن سليمان الفريخ

أ.هنادي العتيبي

سعد بن سليمان الفريخ

جديد المقالات

اكتمل بنسبة 80%.. افتتاح أجزاء من “الدائري الرابع” بمكة للاستفادة منها في موسم الحج