كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن اكتمال العمل بالطريق الدائري الرابع في مكة المكرمة بنسبة 80%، مبينةً أنه سيتم افتتاح أجزاء من الطريق وعدد من الجسور والتقاطعات للاستفادة منها خلال موسم الحج الحالي.
وقالت إنه من المتوقع أن يكتمل العمل بالطريق في العام المقبل؛ إذ تبقى فقط الجزء الرابط بين طريق السيل وطريق المدينة المنورة.
وأبانت أن التكلفة الإجمالية المقدرة للمشروع تبلغ نحو سبعة مليارات ريال، أُنفق منها حتى الآن نحو 2.9 مليارات، إضافةً لإنفاق نحو 4.5 مليارات لصالح أعمال نزع الملكيات. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن طول الطريق الدائري الرابع يبلغ نحو 65 كيلو متراً، وعرضه 100 متر، ويضم 4 حارات مرورية في كل اتجاه بالطريق الرئيس، و3 حارات في كل اتجاه لطريق الخدمة، إلى جانب جزيرة وسطية بعرض 20 متراً للاستفادة منها مستقبلاً كمسارات للقطارات، وعدد 12 تقاطعاً.
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