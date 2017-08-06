أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية استشاري الأمراض المعدية، الدكتور عبدالله عسيري، انخفاض معدلات الإصابة بمرض الجديري المائي “العنقز” في السعودية بعد إدخال اللقاح في عام 2008م.
وقال العسيري: “سجلت الإحصائيات انخفاضًا كبيرًا في معدلات الإصابة بالجديري المائي (العنقز) بعد إدخال اللقاح”.
ونشر العسيري رسمًا بيانيًّا، يُبين معدلات الإصابة بالجديري المائي لكل 100 ألف نسمة.
وبيَّنت الإحصائية انخفاض معدلات الإصابة من نحو 250 إصابة لكل 100 ألف نسمة عام 2008 إلى أقل من 20 حالة لكل 100 ألف نسمة في عام 2016 بحسب صحيفة سبق.
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