انشغلت الصحافة البريطانية خلال الأيام القليلة الماضية، بالبحث عن هوية المستثمر السعودي الذي استحوذ على النصيب الأكبر من أسهم صحيفة “إندبندنت” البريطانية، بهدف الوقوف على توجهاته التي توقعوا أن تنعكس على السياسة التحريرية للجريدة.
وقالت صحيفة “الجارديان”، إنها استطاعت التوصل إلى شخصية المستثمر، والذي قالت إن اسمه “محمد أبو الجدايل”، مؤكدة أنه يبلغ من العمر (42 عامًا) يقيم في السعودية، ويعمل لدى البنك الأهلي التجاري أحد أكبر البنوك بالشرق الأوسط.
وأضافت الصحيفة أن أبو الجدايل لا يملك أي استثمارات أخرى في بريطانيا؛ ولكنه ينتمي لعائلة معروفة بحب الاستثمار في العقارات الدولية، لافتا إلى أنه ورث من أسرته ثروته التي مكنته من شراء تلك الحصة الكبيرة بصحيفة الإندبندنت.
وأكدت “الجارديان” أن أبو الجدايل تمكن من الاستحواذ على ذلك النصيب الكبير بالجريدة البريطانية عن طريق شراء أسهم عدد من المستثمرين بالصحيفة وهي الصفقة التي تسببت في أن يخسر مالك الشركة الأم المالكة لصحيفة “إفجيني ليبيديف” 41% من حصته، ليصبح أبو الجدايل بذلك مالكا لـ31% من أسهم الصحيفة بينما انخفضت حصة لليبيديف لـ26% فقط، أما باقي الأسهم فيمتلكها عدد من المستثمرين الصغار.
وأوضحت الصحيفة، أن البعض أعرب عن قلقه بعد الإعلان عن استحواذ المستثمر السعودي على 31% من أسهم الصحيفة البريطانية، بزعم أن امتلاكه لهذه الحصة الكبيرة قد يؤثر على السياسة التحريرية لها، فيما لفتت “الجارديان”، إلى أن هناك عدة أسباب تدعو لعدم القلق حيال هذا الأمر.
وتابعت الصحيفة في تقريرها أن أبو الجدايل ليس له مقعد بمجلس إدارة الصحفية، كما أن جميع المستثمرين بالصحيفة يوقعون على اتفاقية تؤكد الحفاظ على استقلال التحرير والنشر بالصحيفة، وهو ما يعني أن السياسة العامة لها لن تتغير بتغير الملاك بحسب صحيفة عاجل.
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من السعودي الذي تبحث عنه الصحافة البريطانية؟
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي :
انشغلت الصحافة البريطانية خلال الأيام القليلة الماضية، بالبحث عن هوية المستثمر السعودي الذي استحوذ على النصيب الأكبر من أسهم صحيفة “إندبندنت” البريطانية، بهدف الوقوف على توجهاته التي توقعوا أن تنعكس على السياسة التحريرية للجريدة.
انشغلت الصحافة البريطانية خلال الأيام القليلة الماضية، بالبحث عن هوية المستثمر السعودي الذي استحوذ على النصيب الأكبر من أسهم صحيفة “إندبندنت” البريطانية، بهدف الوقوف على توجهاته التي توقعوا أن تنعكس على السياسة التحريرية للجريدة.
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