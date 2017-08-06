كشفت تقارير إخبارية أن الجهات الأمنية قامت بعملية أمنية نوعية في بلدة سيهات التابعة لمحافظة القطيف، قُتل فيها أحد المطلوبين الأمنيين، فيما ألقي القبض على مطلوب آخر.
وأوضحت أن العملية تم فيها محاصرة عدد من المطلوبين أمنيًا، بعد تبادل لإطلاق النار، وتم القضاء فيها على أحد الإرهابيين، والقبض على آخر، وإصابة ثالث، دون وقوع إصابات بين أفراد الشرطة.
وأضافت أن العملية جاءت بعد بلاغ وتعاون من أهالي بلدة سيهات، ووقعت في حي الكوثر، واستهدفت 3 من المطلوبين أمنيا ممن يقدمون الدعم اللوجستي، وربما المعلومات للإرهابيين في حي “المسورة”.
عملية أمنية في سيهات.. مقتل أحد المطلوبين الأمنيين وإلقاء القبض على آخر
التفاصيل مع الزميل عوض الفياض #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/6orSv6Ipz3
— MBC أخبار (@MBC24News) ٥ أغسطس، ٢٠١٧
وفق “أخبار 24”.
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