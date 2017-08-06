كشف بحث اجتماعي أجرته جمعية خيرية في الرياض لسيدة تمتهن التسول، عن امتلاكها لشقق سكنية ومحال تجارية.
وأوضح مدير الجمعية الخيرية، أنه قابل سيدة تتسول أمام أحد المحال التجارية في أحد محافظات الرياض، وطلب منها زيارة الجمعية الخيرية لتسجيل بياناتها لتلبية احتياجاتها.
وأضاف وفقا لـ “سبق”، أنه فور حضور السيدة للجمعية الخيرية، وعمل البحث الاجتماعي لها؛ للتحقق من دخلها الشهري، تبيَّن أنها تمتلك شققًا سكنية ومحال تجارية.
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