وجه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، بشن حملات تفتيشية للتحقق من مستوى النظافة ونظامية العاملين وشهاداتهم الصحية في كل المطاعم بمدينة الرياض وجميع محافظات المنطقة.
جاء ذلك في خطاب وجهه سموه إلى أمين منطقة الرياض، مشددا فيه على ضرورة أن تشمل الحملات المطاعم داخل الفنادق والمقاهي ومطاعم الوجبات السريعة والملاحم والمخابز ومحالّ الحلاقة.
وأوضحت مصادر، وفقا لـ “سبق”، أن أمير منطقة الرياض بالنيابة طالب بتطبيق العقوبات بحق المخالفين، والرفع بتقارير مستمرة له شخصياً، وعدم التهاون في محاسبة أي مقصر في هذا المجال، وذلك بهدف ضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
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