ألقت الجهات الأمنية في منطقة عسير، ممثلة في شرطة محافظة محايل، القبض على المتهمة بقتل زوجها فجر اليوم (السبت)، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القضية.
من جهة أخرى كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة حول الحادثة، مبينةً أن الجانية يمنية الجنسية، وأن المجني عليه تزوج بها حديثاً، وكان يتردد على الجهات المعنية لتوثيق عقد النكاح بها.
وأوضحت أن المواطن يدعى “على بن عبده معدي” (56 عاماً)، وتقاعد مؤخراً بعد أن أمضى 37 عاماً بالحقل التعليمي، وكان يعمل رئيساً سابقاً لقسم تعليم الكبار بمحايل عسير، وكان قد كُلّف بالإشراف على التربية الخاصة عام 1420هـ، وكلف منسقاً وعضواً للمنتدى الوطني للتعلم للجميع 1427هـ. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن قسم العناية المركزة بمستشفى محايل عسير العام، استقبل فجر اليوم السبت حالة مواطن تلقى طعنات غائرة في رقبته، وقال قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة إن زوجته هي من قتلته، حيث باشرت الجهات الأمنية الحادث وشرعت في التحقيق لكشف ملابساته.
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