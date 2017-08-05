وجه رئيس هيئة الحياة الفطرية المكلف الدكتور خليل الثقفي، بالقبض على أحد الأشخاص ظهر في مقطع فيديو وبجواره عدداً كبيراً من الأرانب التي قام باصطيادها.
وشدد الثقفي على ضرورة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة للقبض على “صائد الأرانب” وتطبيق النظام في حقه.
وبدا في الفيديو المتداول الشخص وهو يقف حاملاً بندقية صيد بجوار مركبته التي علق عليها نحو 20 أرنباً مقتولاً، وهو ما دعا رئيس هيئة الحياة الفطرية للتوجيه بالقبض عليه. وفق “أخبار 24”.
وكان أحد المواطنين قد وثق عبر مقطع فيديو مصور صيده عدداً كبيراً من الأرانب خلال رحلة صيد قبل أن يعلق الأرانب على مركبته.
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