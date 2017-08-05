مسؤول سابق بالتعليم يلفظ أنفاسه بعد تلقيه عدة طعنات.. وقبل وفاته في المستشفى: زوجتي هي من قتلتني

المحتوى السابق المحتوى التالي مصادر: خطة لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة بجوار مطاري الرياض وجدة لجذب الاستثمارات الأجنبية