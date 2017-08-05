تُوفي مواطن داخل قسم العناية المركزة بمستشفى محايل عسير العام، متأثراً بطعنات غائرة في رقبته، وقال قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة إن زوجته هي من قتلته.
واستقبل المستشفى فجر اليوم السبت، حالة مواطن يبلغ من العمر 56 عاماً، يسكن حي الضرس شرق محافظة محايل، وقد تعرض لطعنات عميقة أدت إلى جروح قطعية في الرقبة، وتم إدخاله قسم العناية المركزة، وقبل وفاته بلحظات اتهم زوجته بطعنه.
وذكرت مصادر أن المقتول كان يعمل رئيساً سابقاً لقسم تعليم الكبار بمحافظة محايل عسير.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية تبلغت بالحادث، وشرعت بالتحقيق في القضية، وجرى إشعار النيابة العامة بالواقعة.
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