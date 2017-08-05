منعت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بيع منتجات الحديد “المجلفن” غير المطابقة للمواصفات والمعايير الجديدة داخل المملكة، ومنحت المنتجين والموردين مهلة حتى أكتوبر المقبل لاستهلاك المخزون القديم لديهم من هذه المنتجات.
وقالت الهيئة إن المواصفات الجديدة ملزمة لجميع منتجي وموردي الحديد المجلفن، وهي سارية من تاريخ 13 أبريل 2017.
واعتبرت أن الفترة من 13 أبريل 2017 وحتى 13 أكتوبر 2017 فترة سماح للجميع لاستهلاك منتجاتهم القديمة من الحديد المجلفن، مبينة أنها لن تسمح بعد هذا التاريخ ببيع المنتجات القديمة. وفق “أخبار 24”.
وحددت الهيئة 4 اشتراطات في مواصفاتها الجديدة لمنتجات الحديد المجلفن تتضمن ألا تقل كمية طبقة طلاء الزنك عن 90 غم/ م2، وألا تزيد نسبة الرصاص في الدهان عن 90 ملجم/كجم، وضرورة طباعة مواصفات المنتج، والشركة المصنعة على كل مترين طولي، إضافة لوضع العلامات وكتابة الوصف على التوضيب والتغليف.
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