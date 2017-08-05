قالت مصادر إن وزارة الاقتصاد والتخطيط تدرس إنشاء منطقتين اقتصاديتين بالقرب من مطاري الملك عبدالعزيز في جدة، والملك خالد في الرياض، بهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتفعيل نشاطات المعارض.
وأوضحت المصادر أن الوزارة أعدت رؤية مبدئية للمخطط الذي ستكون عليه المناطق الاقتصادية، مبينة وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أنه سيتم اختيار المستشارين والمقاولين لتنفيذ المشروعين بعد اكتمال الدراسة التي وصلت لمرحلة طلب العروض.
وأبانت أن الهدف من المشروع تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، ودعم اتجاه تصميم المناطق الاقتصادية الخاصة، وفقاً لما يتناسب مع المملكة وخصائصها.
وأشارت المصادر إلى أن المملكة حالياً لا يوجد بها أي منطقة اقتصادية خاصة تتمتع بدرجه كبيرة من الاستقلالية، غير أنه هناك كيانات عديدة يمكن أن تتطور وتتحول إلى مناطق اقتصادية خاصة.
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