أكدت صحيفة “ميامي هيرالد” الأمريكية، أمس، أن القاضي الكولونيل فانس سميث ومحامي الدفاع اختلفا بشأن مدى مقبولية أقوال المتهم السعودي المولد عبدالرحيم الناشر، الذي أكد أنه تعرض للتعذيب ومعاملته لا إنسانيًا.
ويواجه “الناشري” عقوبة الاعدام، بعد اتهامه بالهجوم على المدمرة الأمريكية كول في اليمن.
وذكرت الصحيفة وفقًا لما نقلت عنها “عكاظ”، أن محامي الناشري يقول إنه تعرض لتعذيب، شمل الإغراق الوهمي، والحرمان من النوم، والحجز في تابوت أثناء التحقيق معه.
الجدير بالاشارة أن الناشري خضع للاستجواب من قبل عملاء «سي آي ايه»، ثم أمر الرئيس السابق جورج دبليو بوش بنقله إلى غوانتانامو في 2006 ،حيث حققت معه لجنة دون إخضاعه لتعذيب.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
كيف تقوي ذاكرتك باستخدام الغرف الرومانية ؟
سعد بن سليمان الفريخ5915 0
الأوقاف المهجورة والمجهولة في محافظة #الدلم ؟!
د.هلال العسكر7588 0
دعوة لتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية في محافظة #الدلم
د.هلال محمد العسكر10682 1
السناب تشات .. منصة التسويق الكبرى !
هنادي العتيبي10122 0
” يصير خير ، خلها في وقتها “
أ.هنادي العتيبي13874 0
أعجوبة البتراء
سعد بن سليمان الفريخ14896 0
حجزوه في تابوت أثناء التحقيق معه.. تعذيب سعودي يثير الجدل في محكمة أمريكية!
حجزوه في تابوت أثناء التحقيق معه.. تعذيب سعودي يثير الجدل في محكمة أمريكية!
الخرج اليوم - محمود سليمان :
أكدت صحيفة “ميامي هيرالد” الأمريكية، أمس، أن القاضي الكولونيل فانس سميث ومحامي الدفاع اختلفا بشأن مدى مقبولية أقوال المتهم السعودي المولد عبدالرحيم الناشر، الذي أكد أنه تعرض للتعذيب ومعاملته لا إنسانيًا.
أكدت صحيفة “ميامي هيرالد” الأمريكية، أمس، أن القاضي الكولونيل فانس سميث ومحامي الدفاع اختلفا بشأن مدى مقبولية أقوال المتهم السعودي المولد عبدالرحيم الناشر، الذي أكد أنه تعرض للتعذيب ومعاملته لا إنسانيًا.
لا يوجد وسوم
0 3479
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884942226.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج