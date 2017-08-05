احتفت صحف نيبالية بنجاة مقيم نيبالي في المملكة من القتل قصاصًا، بعد أن تمكنت حملة تبرعات محلية من جمع أموال الدية المطلوبة، وقدرها 3.5 ملايين ريال، لإيقاف تنفيذ الحكم.
وكان المواطن النيبالي رامشلندرا تيمالسينا يعمل سائقًا لشاحنة في المملكة، إلا أنه تسبب في قتل مقيم باكستاني. وبعد محاكمته تم تخييره بين دفع دية 3.5 ملايين ريال لأسرة الباكستاني القتيل أو تنفيذ حد القصاص فيه، بحسب ما نشره موقع “ذا هيمالايان تايمز”، ووفقا لموقع عاجل.
وأمهلت المحكمة “رامشلندرا” حتى نهاية شهر أغسطس الجاري لدفع الدية، إلا أنه تمكن من دفع المبلغ، وتم الإفراج عنه في الأسبوع الثالث من شهر “يوليو”؛ حيث نجحت حملة تبرعات قادها عمدة البلدة التي ينتمي إليها رامشلندرا في دفع الدية بعد أن مكث في السجن عامين.
وانتقل “رامشلندرا” للعمل سائق شاحنات في المملكة منذ 3 أعوام، إلا أنه تم القبض عليه بعد 9 أشهر من وصوله بعدما تسبب في مقتل المقيم الباكستاني؛ حيث مكث في السجن 27 شهرًا و13 يومًا إلى أن تمكن من دفع الدية المطلوبة.
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كيف أنقذت حملة نيبالية مقيمًا بالمملكة من القتل قصاصًا؟
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
احتفت صحف نيبالية بنجاة مقيم نيبالي في المملكة من القتل قصاصًا، بعد أن تمكنت حملة تبرعات محلية من جمع أموال الدية المطلوبة، وقدرها 3.5 ملايين ريال، لإيقاف تنفيذ الحكم.
احتفت صحف نيبالية بنجاة مقيم نيبالي في المملكة من القتل قصاصًا، بعد أن تمكنت حملة تبرعات محلية من جمع أموال الدية المطلوبة، وقدرها 3.5 ملايين ريال، لإيقاف تنفيذ الحكم.
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