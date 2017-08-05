أعلن نادي الشباب رسمياً التعاقد مع المهاجم البرازيلي جوناتاس بيلوسو، لمدة موسم واحد.
وقال النادي إن اللاعب البرازيلي وقع لمدة موسم واحد فقط، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.
وخاض جوناتاس الذي يبلغ من العمر 29 عامًا، آخر تجاربه مع فريق لوندرينا البرازيلي والذي انضم إليه في 2017، وخاض معه 36 مباراة في الموسم الماضي، وسجل خلالها 23 هدفاً وضعته في مقدمة هدافي الفريق.
وسبق لجونتاس الاحتراف في السويد مع أندية توليدو، فرانسيسكو بيلتراو، أوريبرو كما احترف في الدوري القبرصي وكوريا الجنوبية إضافة لبوتافوغو. وفق “أخبار 24”.
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