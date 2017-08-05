أقدم لص أردني على سرقة أحد محال المجوهرات بهونغ كونغ، قبل أن يقوم بابتلاع مجوهرات بملايين الدولارات محاولاً إخفاءها والهرب بها.
وفي التفاصيل التي نقلتها وكالة “شينغوا” الصينية، فإن اللص دخل إلى المحل كزبون عادي، ثم قام بضرب الموظفة التي تعمل فيه ليغمى عليها، فسارع إلى فتح الخزنة التي تحوي المجوهرات، ما أدى لانطلاق أجهزة الإنذار وحضور الشرطة، التي بدورها ألقت القبض عليه.
وأشارت الوكالة إلى أنه عُثر بحوزة الرجل على ثمانية أحجار من الماس تبلغ قيمتها 5.4 مليون دولار، كما أنه ابتلع تسعة أحجار كريمة أخرى محاولاً إخفاءها، وبعد اعتقاله نُقل إلى أحد مستشفيات المدينة لمعالجته ولاستخراج المجوهرات التي ابتلعها.
وأظهرت التحقيقات الأولية في الحادث بحسب “روسيا اليوم” أن الجاني كان قد سافر إلى هونغ كونغ بفيزا سياحية.
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