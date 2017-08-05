قال الأمير محمد بن عبدالرحمن، أمير منطقة الرياض بالإنابة، لأسرة الشهيد الرائد محمد بن سهل العتيبي، إن اليد الآثمة التي امتدت لتقتل ابنكم، هي نفسها اليد التي امتدت في محاولتها لقصف المسجد الحرام بمكة المكرمة.
وأضاف خلال نقله تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لأسرة الشهيد بمدينة الرياض، أن المملكة ستنتصر على الإرهاب برجالها الأبطال، وبدعم شعبها ومؤازرته لقيادته.
وأعرب عقب أدائه صلاة الميت على الشهيد ظهر أمس (الجمعة) في جامع الراجحي بالرياض، عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله ويتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.
وكان الرائد محمد العتيبي، قد استشهد خلال مواجهات بظهران الجنوب في منطقة عسير أول من أمس، خلال صدّ هجوم لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.
وفق “أخبار 24”.
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