روى أحد الجنود زملاء الشهيد الرائد محمد بن سهل العتيبي في موقع مرابطته على منفذ علب الحدودي كيف كان الشهيد العتيبي يشعر بقرب استشهاده من خلال “رؤيا” كانت تتكرر عليه.
وقال الجندي إن الرائد محمد أخبرهم بشأن رؤيا منامية كانت تتردد عليه خلال الأيام الماضية، حيث كان يرى أن شيخاً طاعناً في السن يأتي إليه ويقول له إن الحرب انتهت.
وأضاف الجندي أن زملاء الشهيد يعتقدون أن الرؤيا كانت تعني قرب استشهاده، كما أكد زملاء الشهيد، بحسب “العربية”، أنه كان دائماً ما يؤدي المهام الخطرة بنفسه، ولا يكلف الجنود الآخرين القيام بها.
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