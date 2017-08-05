أصدر أمير منطقة الجوف الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز، توجيهاً بتمكين مواطن من البناء بجانب قصره في مدينة سكاكا.
جاء توجيه أمير الجوف إثر شكوى من أحد المواطنين يتظلم فيها من قرار منعه من البناء بجوار قصره في سكاكا، ليذكر سموه في توجيهه: “لماذا يُمنع.. يُسمح له بالبناء”.
وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد، أن توجيه أمير الجوف يؤكد حرصه على أن يحصل المواطن على كامل حقوقه وفقاً للنظام.
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