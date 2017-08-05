نشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أمس الجمعة، صورا تبرز إنجاز 85% من أعمال تنفيذ جسر المشاة بمشعر منى للاستفادة منه في موسم حج 1438هـ.
وأوضحت الهيئة أن مشروع إنشاء هذا الجسر يعبر فوق الطرق الترددية لحجاج تركيا جنوب مستشفى منى الوادي.
نشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أمس الجمعة، صورا تبرز إنجاز 85% من أعمال تنفيذ جسر المشاة بمشعر منى للاستفادة منه في موسم حج 1438هـ.
وأوضحت الهيئة أن مشروع إنشاء هذا الجسر يعبر فوق الطرق الترددية لحجاج تركيا جنوب مستشفى منى الوادي.
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