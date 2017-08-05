علق اللاعب المصري المحترف في صفوف فريق اتحاد جدة محمود كھربا، على واقعة المشادة العنیفة والاشتباك الذي وقع بينه وبين أحد إداريي فريق الاتفاق بعد انتهاء المباراة التي جمعت الفريقین في إطار بطولة تبوك الودية، مبدياً احترامه وتقديره لرجال الداخلية، وواعداً جمهور فريقه بتحقيق لقب الدوري.
وقال اللاعب كهربا في تدوينة عبر حسابه بـ”تويتر”: “مَن يلعب للاتحاد لا يعرف السقوط، نحترق ونُستفز ومع ذلك سوف نعود، موعدنا الدوري يا جمهور الذهب، وكل الاحترام والتقدير لرجال الداخلية الأوفياء”، مرفقاً بها صورتين يظهر في إحداهما وهو يقبل رأس أحد رجال الأمن.
وكان كهربا قد دخل في مشادة عنیفة وصلت إلى حد الاشتباك مع أحد إداريي فريق الاتفاق بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية اللقاء بخسارة الاتحاد بثلاثية نظيفة؛ حيث ظهر كهربا وهو يدفع الإداري محاولاً الاشتباك معه أكثر من مرة، لكن تدخل الطاقم الإداري لفريق الاتحاد وأفراد الأمن حال دون ذلك. وفق “أخبار 24”.
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