سعد بن سليمان الفريخ

أ.هنادي العتيبي

سعد بن سليمان الفريخ

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​”كهربا” يغرد بعد واقعة اشتباكه مع أحد إداريي الاتفاق ويوجه رسالة لجمهور الاتحاد